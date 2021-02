“Tem político por trás”, diz ex-vereador citado no caso Padre Robson

Galtiery Rodrigues, Metrópoles - Após a veiculação da reportagem do Fantástico, nesse domingo (21/2), que revelou mensagens comprometedoras do padre Robson de Oliveira, ex-reitor da Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO), o ex-vereador de Goiânia e ex-secretário de Governo do Estado de Goiás, Tayrone Di Martino, que foi um dos citados, publicou vídeo e nota nas redes sociais.

“A gente sabe que tem muita gente por trás disso aí. Políticos que querem perseguir outros políticos, e eles acham que eles vão ficar escondidos. Mas tem muitas provas aí contra esses políticos que, na hora que tiver de aparecer, vai aparecer e a gente vai ver que tem político no estado de Goiás usando o poder para perseguir pessoas (sic)”, diz Tayrone no vídeo publicado em seu perfil no Twitter.

Ele foi citado na reportagem como o responsável por escrever uma biografia do padre Robson e que pediu R$ 350 mil para a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) para ceder os direitos do livro. A obra foi resultado, segundo Tayrone, do trabalho de conclusão de uma pós-graduação em Jornalismo Literário e se chama: “Padre Robson de Oliveira: um sacerdote que carrega o amor do Divino Pai Eterno”.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.