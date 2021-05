Temendo CPI, apoiadores de Bolsonaro apagam 385 vídeos do YouTube

Pesquisa realizada por empresa especializada em dados comprova que desde o anúncio da CPI da Covid em abril, canais de apoio a Bolsonaro no YouTube apagaram 385 vídeos que faziam menção à cloroquina edit

247- Um estudo realizado pela empresa especializada em dados Novelo Data constatou que 34 canais de apoiadores de Bolsonaro apagaram ou podem ter ocultado, 385 vídeos da plataforma YouTube entre os dias 14 de abril e 6 de maio de 2021 relacionados ao tema “tratamento precoce”. Os vídeos simplesmente sumiram do ar. A pesquisa foi encomendada pelo site Congresso em Foco.

De acordo com o sócio-fundador da Novelo Data, Guilherme Felitti, não é possível apontar se os vídeos foram efetivamente apagados ou meramente ocultados no site. Ele diz ainda que o número de vídeos pode ser maior, já que os algoritmos do próprio YouTube podem fazer essa limpeza.

A CPI da Covid vai investigar se esses influenciadores podem ter recebido, através da Secretaria de Comunicação, financiamento de propaganda.

