Temendo prejuízo eleitoral, Bolsonaro grava vídeo pedindo desculpas a venezuelanas alvo de fala pedófila

247 - Diante da repercussão negativa em relação à declaração pedófila que deu durante entrevista a um podcast na sexta-feira (14), Jair Bolsonaro (PL) gravou um vídeo nesta terça-feira (18) para se desculpar com as meninas venezuelanas a quem se referiu na ocasião.

No podcast, ele contou uma história sobre quando encontrou, em uma comunidade na periferia do Distrito Federal, meninas venezuelanas de 14 ou 15 anos, "bonitas", "arrumadinhas", com as quais "pintou um clima". Segundo Bolsonaro, as jovens faziam programa sexual, o que não correspondia à verdade.

Bolsonaro pediu desculpas pelo "constrangimento" causado às venezuelanas, mas afirmou que sua fala foi tirada de contexto por "militantes de esquerda".

No vídeo, Bolsonaro estava acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da suposta embaixadora da Venezuela, Maria Tereza. Ela, no entanto, não representa oficialmente o governo venezuelano, já que foi nomeado pelo autoproclamado presidente Juan Guaidó, que não tem legitimidade.

