‘Temos de somar forças para tirar esse entulho’, afirma Luciano Huck

247 - Em participação na manhã desta segunda-feira (1) no painel virtual Davos Lab Brasil, iniciativa do Fórum Econômico Mundial, o apresentador da TV Globo Luciano Huck, cotado para disputar a presidência em 2022, pediu união para "tirar esse entulho" do Brasil.

Huck não citou Bolsonaro, mas falou em "incompetência", "falta de planejamento" e "negacionismo" diante da pandemia de Covid-19. O evento contou também com a participação da ex-ministra Marina Silva (Rede) e da ex-deputada federal Manuela D'Ávila (PCdoB).

“A gente tem um entulho no meio da sala, neste momento. E a gente tem de somar forças para tirar esse entulho do meio da rua ou do meio da sala. O que a gente está vivendo hoje é um momento de muita incompetência, de falta de planejamento, o negacionismo que gerou mais de 250 mil mortes e a gente não vê, a curto prazo, a perspectiva de solução. Não nos apresenta, esse momento do Brasil, hoje, nenhum tipo de perspectiva de futuro, um monte de blábláblá que a gente tá ouvindo. Eu não vejo nenhum tipo de perspectiva social, econômica, de meio ambiente, nem segurança pública, muito menos de ética”, falou o apresentador.

