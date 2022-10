Tendência no MDB é liberar a bancada para escolher entre Lula e Bolsonaro

Apoie o 247

Carta Capital - O MDB deve definir nos próximos dias a posição do partido em relação ao confronto direto entre o ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno. A tendência, apurou CartaCapital, é que a legenda libere a bancada para apoiar o candidato que quiser.

Assim que o resultado do primeiro turno foi anunciado, na noite de domingo 2, a candidata do MDB ao Planalto, Simone Tebet, afirmou que não vai se omitir.

“Agora é hora de os presidentes dos nossos partidos se pronunciaram. Espero que o façam e o façam rapidamente, para que depois eu possa, neste momento tão complexo, me posicionar”, discursou. “Não esperem de mim omissão. Tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho lado e vou me pronunciar no momento certo”.

