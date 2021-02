Terceira carreata nacional contra Bolsonaro ocorre em várias cidades do País (fotos e vídeos)

A ação faz parte do dia nacional de mobilizações pelo impeachment de Bolsonaro, por vacinação para todos e pela manutenção do auxílio emergencial edit

247 - O sábado (20) foi tomado pela terceira grande mobilização nacional contra Jair Bolsonaro no formato das carreatas, protesto em que, em meio à pandemia do coronavírus, as pessoas levantam seus cartazes e fazem seus gritos de dentro de seus carros.

Além do impeachment, as manifestações também exigiram vacina e auxílio emergencial. Os atos foram organizados pela Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. Estavam marcadas ao menos 65 atividades em ao menos 12 estados.

Coordenador da Frente Povo Sem Medo, o ex-presidenciável e ex-candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos, que esteve no ato de São Paulo, disse que este foi um ensaio para atos maiores que virão.

CARREATA PELO IMPEACHMENT DE BOLSONARO



Belo Horizonte/MG

29/2/2021 pic.twitter.com/bjWb3gpSCl — Graça Campos (@Mariada00801445) February 20, 2021





Acontece, agora, a terceira carreata por Fora Bolsonaro em São Paulo.

Fotos: Elineudo Meira/@fotografia.75 pic.twitter.com/5IQXLvnD4h February 20, 2021

Carreata Fora Bolsonaro deste sábado, 20/02 com fotos e vídeos no Flickr do Coletivo Resistência: https://t.co/xdCdpc2euz pic.twitter.com/ma42vyy8LV — José Guimarães (@guimaraes13PT) February 20, 2021

SÃO PAULO/CAPITAL



Confira algumas imagens da carreata na capital paulista na tarde deste sábado (20). Os participantes pedem a vacinação para todos e todas, a volta do auxílio-emergencial e o impeachment de Bolsonaro. #ForaBolsonaro #carreataforabolsonaro #VacinaParaTodos pic.twitter.com/Dx1pHGOj2e — CUT São Paulo (@CUTsaopaulo) February 20, 2021

Manifestantes fazem carreata contra Bolsonaro em Maceió | G1 https://t.co/TKoJ9uEhQG — Cau Rodrigues (@zeroCau) February 20, 2021

