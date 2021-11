Tereza Campello denuncia que quase 30 milhões de pessoas estão em extrema pobreza

Vamos tentar decifrar! Dados disponíveis no Visdata revelam 39,4 milhões de beneficiários do Auxílio Emergencial (AE), dos quais 10 milhões do Bolsa Família. Supomos que outras 4,5 milhões de famílias continuam recebendo Bolsa Família, por ter direito a valores acima do AE.

