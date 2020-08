TJ-RJ dá prazo de 15 para que Bolsonaro pague multa a Jean Wyllys e honorários a advogado

247 - O juiz da 47ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu um prazo de 15 dias para que Jair Bolsonaro pague R$ 2.666,33 ao ex-deputado Jean Wyllys (PSOL) e ao advogado Lucas Mourão. O prazo dado pelo decisão do magistrado Leonardo de Castro Gomes passa a contar a partir da data em que Bolsonaro for notificado.

Segundo reportagem da coluna do jornalista Ancelmo Góis, pagamento se refere a um processo por danos morais, estimado em R$ 22 mil, impetrado por Bolsonaro em 2017 após Wyllys o chamar de "boquirroto", "fascista" e "nepotista".

O TJ fluminense, porém, negou o pedido de indenização mas manteve a cobrança da multas pelos embargos apresentados pela defesa de Jair Bolsonaro, além do repasse de 10% do valor da causa a título de honorários ao advogado do ex-parlamentar.

