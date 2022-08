Tocantins: PSB retira Vanderlei Luxemburgo da disputa pelo Senado

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - O PSB do Tocantins decidiu nesta sexta-feira 5, o último dia do prazo para realizar as convenções partidárias, retirar a candidatura de Vanderlei Luxemburgo ao Senado.

O diretório estadual aprovou o lançamento do ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha à Casa Alta.

Ao site local Coluna do CT, Luxemburgo classificou a convenção como “ditatorial, truculenta, violenta e irresponsável”. Ele afirmou ainda que deve acionar a Justiça para contestar o desfecho da reunião.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Carta Capital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.