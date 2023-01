Todos os estados desmontaram acampamentos bolsonaristas, diz governador do Pará em reunião com Lula

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirmou na segunda-feira (9) em reunião dos governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os presidentes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) que todos os Estados "tiveram êxito" no cumprimento da ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes para desmontar os acampamentos de manifestantes bolsonaristas que pedem uma ilegal intervenção das Forças Armadas contra Lula.

O governador também afirmou que 16 Estados enviaram tropas de elite de suas forças de segurança para apoiar o governo federal após os ataques de manifestantes bolsonaristas radicais aos edifícios-sede dos Três Poderes em Brasília no domingo.

