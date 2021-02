‘Toffoli e Gilmar todo mundo quer pegar’: procuradores da Lava Jato pressionavam STF e também queriam influenciar Moraes

Em nova leva de conversas enviada ao Supremo, a defesa do ex-presidente Lula destaca conversas em que os procuradores da força-tarefa de Curitiba articulavam pressão sobre ministros da Corte. “Acho que podemos alimentar os movimentos pra direcionarem atenção para o Alexandre de Moraes. Se pegar sem a nossa cara, melhor”, chegou a escrever Deltan Dallagnol edit

247 - Em nova peça apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que a Operação Lava Jato buscam emparedar ministros das cortes superiores para que decidissem a favor da força-tarefa.

As novas conversas apontam 'ataques', conforme apontam os advogados de Lula, contra os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, "forçando delações que estavam sendo planejadas em Curitiba". "Também foram planejados ataques ao ministro Alexandre de Moraes por meio de terceiros, para que as ações da 'Lava Jato' para essa finalidade ficassem 'anonimizadas'", afirmou a defesa.

"Conforme mensagem do procurador da República Deltan Dallagnol, havia a intenção de 'colocar o STF contra a parede'", disse a ação. Em um dos diálogos, o procurador Deltan Dallagnol diz: "Acho que podemos alimentar os movimentos pra direcionarem atenção para o Alexandre de Moraes. Se pegar sem a nossa cara, melhor, porque fico penando [sic] em possível efeito contrário em que nós queremos colocar [sic] o STF contra a parede".

De acordo com a defesa do ex-presidente, "outros atos com o claro objetivo de tentar intimidar Ministros desse Supremo Tribunal Federal também foram engendrados pela Lava Jato de Curitiba". "Os procuradores da República queriam engajar movimentos para 'direcionarem atenção' para o ministro Alexandre de Moraes. O objetivo seria realizar essa pressão de forma 'anonimizada', dizem os advogados na ação apresentada ao STF", afirmou.

Em entrevista à TV 247 nesta terça-feira (16) , o hacker Walter Delgatti, responsável por interceptar o conteúdo dos procuradores da Lava Jato, revelou que o ministro Luís Roberto Barroso atuava como uma espécie de “conselheiro” de Dallagnol, orientando sobre como convencer outros juízes de outras instâncias, como do TRF-4, do STJ e do próprio STF.

A nova peça traz também conteúdo sobre o STJ. Além de levantar o patrimônio de magistrados da Corte junto à Receita Federal , procuradores vazavam à imprensa trechos de delações premiadas para pressionar magistrados em suas decisões, como ocorreu com o ministro Ribeiro Dantas, que conseguiram tirar da relatoria da Lava Jato.

Leia a íntegra da petição:

