Três estados não têm mais vaga de UTI para Covid-19, e 14 registram mais de 90% de ocupação nos hospitais

247 - O Brasil enfrenta o momento mais grave da pandemia. Ao menos três estados brasileiros não têm mais vaga de UTI disponível para pacientes com Covid-19. Acre, Rondônia e Mato Grosso do Sul registram taxas de ocupação dos leitos de terapia intensiva maiores que 100%, segundo levantamento feito pelo GLOBO. Outros 14 estados estão com o índice acima de 90%: Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A reportagem é do jornal O Globo.

Além da falta de vagas para internar os doentes, a possibilidade de falta de oxigênio e de remédios usados na internação também preocupa gestores. Diante do cenário de colapso iminente, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) recomendou, por meio de nota divulgada nesta terça-feira (23) a suspensão das cirurgias eletivas (aquelas que não são emergenciais) até que o abastecimento dos remédios se estabilize, e o número de internações diminua.

