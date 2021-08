TSE vai investigar se Bolsonaro usou EBC para fins políticos

247 - O inquérito administrativo aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para apurar as acusações de fraudes nas urnas eletrônicas feitas por Jair Bolsonaro também vai investigar se ele utilizou a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para fazer propaganda política antecipada em uma transmissão ao vivo pela internet.

De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, a Corte está analisando um dossiê produzido pelos servidores da estatal sobre o assunto com informações sobre o uso da emissora pública para fazer propaganda antecipada, além de promover a imagem de integrantes do governo Bolsonaro. Deputados do PT também encaminharam uma notícia-crime ao órgão eleitoral pouco após Bolsonaro utilizar a estatal para questionar o sistema eleitoral.

