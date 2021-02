Tucano Gustavo Franco se desespera com ação de Bolsonaro na Petrobras e diz: Boa tarde, Venezuela

O tucano Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, usou as redes sociais na noite desta sexta-feira (19) para ironizar a intervenção de Jair Bolsonaro na Petrobras edit

“Boa tarde, Venezuela”, ironizou Franco pelo Twitter. Sua postagem rapidamente viralizou nas redes sociais.

Ao citar a Venezuela em sua publicação, o ex-presidente do Banco Central associou Bolsonaro a Hugo Chávez, que no início dos anos 2000, quando assumiu a presidência do país, demitiu o presidente da estatal venezuelana de petróleo e colocou um militar em seu lugar, informa a Fórum.

A demissão de Castelo Branco e a indicação de um general para substituí-lo está provocando forte reação.

A Petrobrás, que está vendendo refinarias e cobrando combustíveis cada vez mais caros dos brasileiros, para agradar seus investidores internacionais, divulgou nota na noite de ontem, em que ameaça se rebelar contra a demissão de Roberto Castello Branco.

