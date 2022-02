Tudo indica que Moro criou uma empresa de fachada, aponta Tacla Duran

Apoie o 247

ICL

247 – O advogado Rodrigo Tacla Duran, que reside na Espanha e denunciou ter sido alvo de chantagem por parte do advogado Carlos Zucolotto, ligado ao ex-juiz suspeito Sergio Moro, avalia que o candidato a presidente do Podemos criou uma empresa de fachada para receber recursos da consultoria estadunidense Alvarez & Marsal, que ganhou milhões das construtoras quebradas por Moro na Lava Jato. Tacla Duran desta que a nota fiscal de R$ 811 mil emitida pela empresa do ex-juiz suspeito, que não tem funcionários, foi a número sete apenas – o que seria um claro indício de que Moro teria sido pago sem trabalhar. Além do conflito de interesses, o ex-juiz também está sendo investigado por sonegação fiscal . Confira o post de Tacla Duran:

Apesar do alto faturamento a empresa do Moro é nova (nota fiscal 7),sem comprovação e experiência efetiva de prestação de serviços,sem empregados registrados p/prestar esse tipo de serviço.São características de empresa de fachada conforme suas próprias decisões não é @SF_Moro ? https://t.co/uf0CaxXS2F CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 7, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: