Túlio Gadelha: 'Lula é o único candidato capaz de derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo'

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Túlio Gadelha (PE), recém filiado a Rede, disse que é fundamental derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo no Brasil, eleger o ex-presidente Lula e resgatar os programas sociais, como Bolsa Família para "voltar a dar dignidade ao povo brasileiro".

"Se nós estamos no Congresso hoje perdendo em quase todas as votações é porque eles inventaram uma história chamada orçamento secreto, que é uma vergonha. O recurso público, o dinheiro do povo, não pode ser secreto. A gente precisa acabar com isso", denunciou o parlamentar pernambucano no encontro do seu partido com o presidente Lula. A Rede anunciou "apoio incondicional" à eleição do petista na eleição presidencial deste ano.

"A gente vem passando por um momento difícil. É preciso compreender o que está acontecendo no Brasil. Precisamos agir com inteligência. Lula é o único candidato capaz de derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo. Aqui, Lula vai encontrar compromisso programático para construção de um país socialmente justo e economicamente sustentável", pontuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE