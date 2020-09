Tutelada por militares, Apex assegura renda de até R$ 84 mil para generais e almirantes da reserva

Nomeação de 10 generais, almirantes e capitães de mar e guerra para cargos de chefia na Apex resultou em uma renda mensal de até R$ 84 mil para estes militares. Valor é resultante da soma do pagamento de salários com os vencimentos da aposentadoria edit

247 - A decisão do governo Jair Bolsonaro de entregar a chefia da Agência de Promoção de Exportações (Apex) para os militares resultou na nomeação de 10 generais, almirantes e capitães de mar e guerra que – ao acumular os salários pagos pela agência e a aposentadoria militar – recebem vencimentos mensais de até R$ 84 mil.

Segundo reportagem da Gazeta do Povo, o presidente da Apex, o contra-almirante da Marinha Sérgio Segovia, recebe R$ 76 mil mensais. O valor pago ao militar é 146% mais alto que o salário do presidente da República. A Presidência atualmente é ocupada por Jair Bolsonaro, ex-capitão do Exército.

Ainda de acordo a reportagem, o general Mauro Lorena Cid recebe R$ 84 mil e o vice-almirante Ederaldo Teixeira de Abreu, que ocupa o cargo de diretor de Gestão Corporativa, acumula rendimentos da ordem de R$ 70,5 mil.

Nenhum dos militares nos cargos de chefia da Apex sofre o chamado abate-teto pelo fato da agência ser considerada uma entidade de direito privado e, portanto, não estar enquadrada no limite do teto constitucional.

