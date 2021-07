Um dia após live de Bolsonaro, Lira recua e diz que projeto do voto impresso não tem força

247 - Em debate nesta sexta-feira (30) transmitido pela TV Conjur, um dia após a live de Jair Bolsonaro na qual seriam apresentadas provas de fraudes em eleições anteriores no Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), admitiu que a proposta de implementação do voto impresso tem pouca força na Casa. Lira tem se mostrado um dos maiores aliados do chefe do governo, blindando-o dos pedidos de impeachment apresentados contra ele.

"A questão do voto impresso está tramitando na comissão especial, o resultado da comissão impactará se esse assunto vem ao plenário ou não. Na minha visão, tudo indica que não", declarou Lira.

Para manter seu discurso minimamente alinhado com o de Bolsonaro, Lira disse que vê como positiva a iniciativa de supostamente dar mais transparência ao processo eleitoral, mas afirmou confiar nas urnas eletrônicas. “Onde não há problema, a gente precisa deixar ainda mais claro”.

Decano do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Gilmar Mendes também participou da conversa e disparou: "vamos parar de conversa fiada".

