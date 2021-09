UNE, UBEs e ANPG desmentem apoio à manifestação do MBL e convocam para 2 de outubro

Apoie o 247

247 - A União Nacional dos Estudantes (UNE), a União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES) e a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) divulgaram uma nota no fim da tarde deste sábado (11) no qual desmentem participação no ato convocado pela organização de extrema direita MBL para este domingo, contra Bolsonaro.

Na nota, as três entidades asseguram: “Afirmamos que as entidades estudantis não organizam e não convocaram as manifestações do dia 12, apesar de reconhecerem a importância de todas as iniciativas em curso que tenham como centro a defesa do Fora Bolsonaro. Neste sentido respeitamos todos os dirigentes das entidades que decidam participar dos atos. Trabalharemos, em conjunto com a Campanha Nacional Fora Bolsonaro, para que a próxima manifestação nacional #ForaBolsonaro, com indicativo de acontecer no dia 2 de outubro, seja ampla, unitária e que reúna todos que defendem esta pauta”.

Veja os tuítes da UNE:

ESTUDANTES ÀS RUAS PELO FORA BOLSONARO!



Em nota e carta aberta ao Brasil a UNE, UBES e ANPG relatam que não estão na organização e convocação do ato Fora Bolsonaro do dia 12 de Setembro, mas reafirmam a importância do fortalecimento e unidade na luta contra o Bolsonaro. 🧶 pic.twitter.com/V2HiFtsipq — UNE- VIDA, PÃO, VACINA & EDUCAÇÃO 💙🥖💉✏️ (@uneoficial) September 11, 2021

A polêmica surgiu depois que o jornal Hora do Povo afirmou que as entidades estariam apoiando e participando da organização do ato do MBL. Na reportagem, afirma-se que o PSOL estaria apoiando o ato, uma informação falsa, pois a Executiva do partido divulgou nota oficial desmentindo qualquer apoio à manifestação.

A presidente da UNE, Bruna Brelaz, do PC do B, está apoiando o ato do MBL, e afirmou que irá à manifestação.

Escreveu o jornal Hora do Povo:

“Entidades do movimento estudantil se somarão aos protestos contra Bolsonaro marcados para este domingo (12), na avenida Paulista. O ato, convocado pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem pra Rua!, já conta com a adesão de entidades do movimento social e de partidos como PSDB, PDT, PSB, PCdoB, Cidadania, PSol, PV, Solidariedade e Rede. Em entrevista ao HP, Bruna Brelaz, presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), afirmou que o ato de domingo ‘pode ser o momento de conseguir ampliar o diálogo para que outros setores façam parte das mobilizações pelo Fora Bolsonaro’”.

