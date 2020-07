Unicamp anuncia saída do Enem e retoma vestibular seletivo tradicional

A Unicamp alegou “calendário incompatível” e irá adicionar as 639 vagas que eram destinadas ao exame ao processo seletivo do vestibular edit

247 - A Unicamp anunciou nesta quarta-feira, 22, que não vai aceitar ingresso na instituição em 2021 pelo Enem, que teve o cronograma adiado devido à pandemia do coronavírus. A instituição alegou “calendário incompatível” e irá adicionar as 639 vagas que eram destinadas ao exame ao processo seletivo do vestibular.

O cronograma previsto pelo Ministério da Educação prevê a divulgação do resultado do Enem a partir do dia 29 de março. De acordo com o diretor Freitas Neto, as políticas de cotas estão mantidas, assim como o ingresso pelas vagas para premiados em olimpíadas e o vestibular indígena.

