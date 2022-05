Vantagem de Lula sobre Bolsonaro no 2º turno é de 11 pontos, diz pesquisa telefônica

De acordo com o PoderData, Lula tem 50% das intenções de voto contra 39% de Bolsonaro no segundo turno edit

247 - Pesquisa telefônica PoderData divulgada nesta quarta-feira (25) mostra estabilidade no cenário eleitoral com o ex-presidente Lula (PT) como favorito para vencer a eleição presidencial deste ano.

Para o primeiro turno, o petista tem 43% das intenções de voto, estando 8 pontos à frente do segundo colocado, Jair Bolsonaro (PL), que tem 35%. Os demais nomes aparecem muito distantes. O que tem melhor desempenho é Ciro Gomes (PDT), com apenas 5%.

A desistência de João Doria (PSDB), que abriu mão de sua candidatura à Presidência da República, ocorreu durante a realização da pesquisa. O instituto explica que os efeitos reais de sua saída da disputa só poderão ser percebidos "em uma ou duas semanas, com uma pesquisa sem o nome do tucano e quando Simone Tebet já terá conseguido espaço na mídia para se apresentar como candidata de maneira mais assertiva.

Segundo turno

Há estabilidade também no segundo turno. A distância entre Lula e Bolsonaro é a mesma registrada no levantamento anterior do mesmo instituto, realizado entre 10 e 12 de maio: 11 pontos.

Lula tem 50% das intenções de voto contra 39% de Bolsonaro.

A pesquisa ouviu 3.000 pessoas por telefone entre 22 e 24 de maio. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05638/2022.

