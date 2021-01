Veja: caminhões da Venezuela com oxigênio para Manaus entrando no Brasil (VÍDEO)

Os primeiros caminhões venezuelanos portando cilindros com oxigênio, que saíram neste sábado (16) da cidade de Puerto Ordaz, localizada a cerca de 1.500 quilômetros de Manaus, chegaram no Brasil na manhã desta segunda-feira edit

247 - Os primeiros caminhões venezuelanos portando cilindros com oxigênio, que saíram neste sábado (16) da cidade de Puerto Ordaz, localizada a cerca de 1.500 quilômetros de Manaus, chegaram ao Brasil na manhã desta segunda-feira.

Os caminhões estão carregados com 130.000 m3 de oxigênio e será fundamental para diminuir o colapso sanitário que o estado enfrenta, com UTI´s lotadas e falta do ítem essencial para pacientes internados em estado grave com Covid-19.

Segundo o portal G1, Além do oxigênio, 107 médicos formados na Venezuela compareceram ao Consulado de Boa Vista, em Roraima, e se colocaram à disposição para ajudar no estado do Amazonas.

O país, inimigo número um de Jair Bolsonaro, foi o único país a oferecer ajuda ao estado do Amazonas.

