Veja todos os absurdos ditos pelo novo ministro da Educação

Revista Fórum - Nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira (10), Milton Ribeiro é o quarto ministro da Educação do governo Bolsonaro em um ano e meio. Poucas horas após a divulgação da escolha, vídeos com falas absurdas do pastor passaram a repercutir nas redes sociais.

“Sexo sem limites”

Em um dos vídeos, intitulado “uma sociedade deteriorada”, Ribeiro opina sobre liberdade sexual e ataca as universidades.

“Depois daquilo que chamam de revolução sexual dos anos 60, com a chegada da pílula e de uma liberdade maior nessa área sexual, o mundo perdeu a referencia do que é certo e do que é errado em termos de conduta sexual”, diz o novo ministro.

