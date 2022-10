Venezuelana refuta Bolsonaro e diz que não havia prostituição de menores na casa que ele visitou

Apoie o 247

247 – A fala de cunho pedófilo de Jair Bolsonaro, em que ele disse que 'pintou um clima' entre ele e uma menina de 14 anos, foi refutada por uma venezuelana que estava presente no dia. "Uma das venezuelanas visitadas pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) em São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal, em 2021, rechaçou a fala do presidente sobre ter encontrado adolescentes vindas da Venezuela 'arrumadas para ganhar a vida', insinuando prostituição infantil", aponta reportagem do Uol .

Segundo a mulher, no dia em que Bolsonaro fez a visita, estava acontecendo uma ação social para refugiados no local. "Não tem nada a ver com o que ele está falando agora", diz a venezuelana, que pediu para ter seu nome preservado.

Em entrevista ao podcast 'Paparazzo rubro-negro' nesta sexta-feira (14), Jair Bolsonaro (PL) afirmou que, quando visitava uma comunidade, já como presidente da República, encontrou meninas de "14 ou 15 anos", "bonitas", "arrumadinhas". Na sequência, ele afirmou que "pintou um clima" e entrou na casa que, ao que tudo indica, explorava a prostituição infantil.

