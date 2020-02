Vereador bolsonarista liderou motim em quartel onde Cid Gomes foi baleado

O Sargento Ailton, ligado a movimentos de direita e ativista da campanha de Jair Bolsonaro em 2018, é uma das lideranças do motim de PMs em Sobral. Foi no quartel da cidade que o senador Cid Gomes foi baleado edit

247 - Um vereador bolsonarista, o Sargento Ailton, está entre as lideranças do motim no quartel da Polícia Militar do Ceará onde o senador Cid Gomes (PDT-CE) foi baleado na quarta-feira (19).

Ele é filiado ao Solidariedade, ligado a movimentos de direita e participou na campanha de Jair Bolsonaro em 2018.

Segundo o UOL, Sargento Ailton estava na espécie de trincheira improvisada pelos policiais no batalhão de Sobral no momento em que o senador foi baleado.