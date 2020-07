Verônica, filha de Serra, é suspeita de ser a operadora do esquema do pai

De acordo com as investigações, Verônica Serra, filha do ex-governador José Serra (PSDB), constituiu empresas no exterior, ocultando seus nomes, para receber pagamentos destinados ao tucano pela construtora Odebrecht edit

247 - Filha do ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB), Verônica Serra é alvo de uma operação da Polícia Federal no estado que apura um esquema de recebimento de recursos ilegais da Odebrecht. De acordo com as investigações, Verônica constituiu empresas no exterior, ocultando seus nomes, para receber pagamentos destinados ao tucano pela construtora.

A filha do ex-governador fez junto com o pai transferências para dissimular a origem dos valores, que eram mantidos em uma conta de offshore controlada por ela mesma até o final de 2014, quando o dinheiro foi transferido para outra conta de titularidade oculta, na Suíça.

O Ministério Público Federal obteve autorização no Judiciário para o bloqueio de cerca de R$ 40 milhões em uma conta no país.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.