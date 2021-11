Viagem de Bolsonaro ao Oriente Médio rende frutos a instituto comandado pelo filho Eduardo

Na esteira das visitas de Bolsonaro a Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Qatar, o Instituto Conservador Liberal aproveitou para consolidar acordos com entidades da região edit

247 - Jair Bolsonaro aproveitou a viagem por países do Oriente Médio ajudar no processo de internacionalização do instituto que propaga ideias de direita, presidido pelo deputado Eduardo Bolsonaro.

Na esteira das visitas de Bolsonaro a Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Qatar, e representando o Instituto Conservador Liberal, Eduardo Bolsonaro participou de seminário e assinou memorando de cooperação com a Emirates Policy Center (EPC), um think tank sediado em Abu Dhabi. Criado em 2013, o EPC surgiu no contexto da Primavera Árabe.

Outro contato ocorreu no Bahrein, onde Bolsonaro participou de um evento promovido pelo Centro Global Rei Hamad Para a Coexistência Pacífica, entidade ligada à monarquia do pequeno país do Golfo.

Criado no início do ano, o ICL tem a ambição de se tornar o principal centro difusor de ideias da direita no Brasil. Seu modelo é a Fundação Heritage americana, hoje uma das principais bases teóricas do Partido Republicano.

