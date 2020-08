Vice-líder do governo quer que bolsonaristas Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio debatam fake news na Câmara

247 - O convite do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ao comunicador Felipe Neto para que participe das discussões sobre o projeto sobre fake news, provocou uma pressão dos bolsonaristas nas redes sociais em favor da participação de representantes da direita.

Responsável por organizar os debates, Orlando Silva (PC do B-SP) disse que recebeu em julho uma lista "aleatória" do vice-líder do governo, Diego Garcia (Podemos-PR), com sugestões de convidados.

O documento continha nomes como Allan dos Santos e Bernardo Küster, bolsonaristas investigados no inquérito das fake news. Outro indicado foi o jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi preso em operação ligada ao inquérito dos atos antidemocráticos.

O deputado comunista disse que respondeu sugerindo que indicassem especialistas para as mesas de debates e ainda está esperando as indicações, informa o Painel da Folha de S.Paulo.



