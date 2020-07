Vídeo mostra conselheiro do TCE fugindo da PF pelas escada

247 - Um vídeo com imagens de câmeras de segurança mostra a fuga de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso (TCE-MT) pelas escadarias, seguido de um agente da Polícia Federal. Quando chega no térreo, ele tira vários cheques do bolso (avaliados em R$ 450 mil) e joga-os no lixo.

Trata-se de Waldir Teis, que foi preso após ser flagrado pela PF amassando e rasgando vários cheques durante busca e apreensão em um escritório em Cuiabá (MT). As imagens foram base para a prisão preventiva determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A ação faz parte da 16ª fase da Operação Ararath, ocorrida no dia 17 de junho. Na ocasião, Waldir Teis não foi preso em flagrante por ter imunidade como conselheiro - que restringe a possibilidade de prisão em caso de crimes afiançáveis. A prisão ocorreu só na última quarta-feira (1º), quando se entregou à Polícia Federal, informa reportagem da Folha.

Assista:

Aconteceu no Mato Grosso. Conselheiro do TCE na tentativa de desovar provas https://t.co/R1QWv1b6By — Celso Santos🇧🇷🔰 (@CelsoSa74315920) July 5, 2020

