Vídeo mostra perseguição racista de seguranças na rede Assaí Atacadista, do Grupo Pão de Açúcar

O jovem Yagoh Jesus, que é negro, denunciou em vídeo perseguição explícita seguranças pelos corredores da rede atacadista de supermercados Assaí, do Grupo Pão de Açúcar. Ação ocorre meses após João Alberto Silveira Freitas, que também era negro, ser espancado até a morte no supermercado Carrefour edit

247 - O jovem Yagoh Jesus, que é negro, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (14) para denunciar perseguição explícita seguranças pelos corredores da rede atacadista de supermercados Assaí, pertecente ao Grupo Pão de Açúcar (GPA) desde 2007.

Yagoh Jesus diz no vídeo que ele e seus amigos são perseguidos no local. “Estão atrás de mim, do Messias e do Caio, agora estão disfarçando”.

As imagens mostram seguranças transitando próximos aos jovens e observando suas movimentações. Nas redes sociais, diversos internautas apontaram que também foram alvo de discriminação em locais públicos por serem negros.

A Denúncia do jovem explicita o racismo estutural no Brasil: No dia 20 de novembro de 2020, João Alberto Silveira Freitas, que também era negro, foi espancado até a morte no supermercado Carrefour em Porto Alegre.

Veja:





