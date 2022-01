Vídeo mostra que Weintraub vai radicalizar para ser candidato, dizem bolsonaristas

Apoie o 247

247 - O ex-ministro Abraham Weintraub anunciou, em vídeo publicado nas redes sociais, nesta segunda-feira, 10, que volta ao Brasil. O vídeo foi visto por lideranças bolsonaristas em São Paulo com preocupação, segundo o Painel da Folha de S.Paulo, “pois seria a prova de que ele pretende radicalizar na tentativa de ser candidato ao governo do estado”.

O ex-ministro da Educação usou no vídeo imagens com ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e da reunião ministerial de abril de 2020, quando chamou os integrantes da corte de "vagabundos".

Weintraub já foi cotado para ser candidato ao governo paulista, mas com a fuga do Brasil, Jair Bolsonaro já demonstrou apoio ao atual ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Investigado no inquérito das fake news, o ex-ministro arrumou trabalho no Banco Mundial para fugir do país, indo morar nos Estados Unidos (EUA).

“Aliados do ex-ministro dizem que ele poderá sair candidato pelo PTB, mesmo sem as bênçãos de Bolsonaro”, diz o Painel.

