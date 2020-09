“Vivemos um presidencialismo sem presidente”, diz Flávio Dino sobre crise no Renda Brasil

“Essa trapalhada com o Renda Brasil e o Bolsa Família não pode ser imputada exclusivamente a Guedes e sua equipe. O problema é a falta de programa de governo e de comando administrativo. Estamos vivendo um exotismo: o presidencialismo sem presidente”, escreveu o governador do Maranhão, Flávio Dino, nas redes sociais edit

Por Julinho Bittencourt, na Revista Fórum - O governador do Maranhão, Flávio Dino, comentou em suas redes sociais, na manhã desta terça-feira (15), a crise envolvendo o propalado programa Renda Brasil e a posterior desistência do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ) em implantá-lo para manter o Bolsa Família. Para Dino, “estamos vivendo um exotismo: o presidencialismo sem presidente”.

“Essa trapalhada com o Renda Brasil e o Bolsa Família não pode ser imputada exclusivamente a Guedes e sua equipe. O problema é a falta de programa de governo e de comando administrativo. Estamos vivendo um exotismo: o presidencialismo sem presidente”, escreveu o governador.

Na manhã desta terça-feira, Bolsonaro negou em vídeo publicado nas suas redes sociais que vá cortar ou congelar aposentadorias para criar o programa Renda Brasil, conforme noticiado por diversos jornais. De acordo com ele, fica proibido até 2022 o uso do termo Renda Brasil. “Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final”, disse.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.