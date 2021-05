Votação sobre MP da Eletrobras é adiada para esta quarta (19), confirma Arthur Lira

"Está pautada para amanhã a votação da Medida Provisória 1031, da Eletrobrás. É importante que haja um amplo debate sobre o tema", escreveu o presidente da Câmara, Arthur Lira, em sua página no Twitter edit

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), informou nesta terça-feira (18) que a análise da medida provisória da privatização da Eletrobras ocorrerá nesta quarta-feira (19).

"Está pautada para amanhã a votação da Medida Provisória 1031, da Eletrobrás. É importante que haja um amplo debate sobre o tema. Nós temos um acordo para que, em respeito ao Senado, as MPs sejam encaminhadas para análise dos senadores, com um prazo de 30 dias", escreveu Lira em sua página no Twitter.

Havia a expectativa de a votação ser ainda nesta terça-feira. O prazo de 30 dias é o tempo que os senadores terão para analisar a proposta. MPs têm validade de 120 dias e para continuarem valendo, precisam de aprovação das duas Casas nesse período. A MP da Eletrobras perde a validade em 22 de junho.

