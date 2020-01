Wajngarten ataca imprensa e não responde às novas denúncias de propina

247 - O secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten, voltou a atacar a imprensa nesta segunda-feira (20), horas depois de novas revelações sobre o escândalo da propina da Secom. Agora, além de órgãos de comunicação, descobriu-se que uma agência de publicidade que recebe verbas do Planalto, a Artplan, também é cliente da empresa de Wajngarten. Em vez de explicar, ele qualificou as reportagens de "uma abjeta campanha persecutória".

A agência recebeu da secretaria R$ 70 milhões entre 12 de abril e 31 de dezembro de 2019, 36% mais do que o pago no mesmo período do ano anterior (R$ 51,5 milhões), aponta reportagem de Fábio Fabrini e Júlio Wiziack, publicada na Folha de S. Paulo.

O chefe da Secom classificou as reportagens do jornal como “uma abjeta campanha persecutória, inaceitável e incompatível com o que determina a ética e os bons costumes do bom e sério jornalismo”.

O escândalo em torno da Secom começou com a revelação de que Fábio Wajngarten recebe propina de veículos de comuniação que são beneficiados com verbas milionárias do governo Bolsonaro, como Band e Record. Todos eles são clientes da FW, empresa do secretário, assim como a Artplan. As empresas recebem dinheiro do governo Bolsonaro de repassam à empresa de Wajngarten sob a capa de prestação de serviços.