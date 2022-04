Weintraub a Eduardo Bolsonaro: "Cedo ou tarde irei te encontrar e você não vai gostar“

Ex-aliados, o deputado federal e o ex-ministro da Educação trocaram farpas pelo Twitter por conta do indulto a Daniel Silveira edit

247 - O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub respondeu aos ataques de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em sua página no Twitter neste sábado (23).

Eduardo Bolsonaro respondeu o ex-assessor da Presidência Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro, após a dupla criticar o indulto ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), na noite de sexta-feira (22).

“A gente tá (na) guerra e o cara me falando em precedente, como se nunca um corrupto tivesse recebido indulto e agora o instrumento tenha sido utilizado para seu fim: soltar um inocente. E quem fala são os irmãos que saíram do país para se livrar desta perseguição. São uns filhos de uma p*! Desculpa, mas não há outra palavra”, escreveu o deputado no Twitter.

Weintraub rebateu: “Aguardo o @BolsonaroSP me procurar, após ofender minha falecida mãe […]. Quer conversar em particular? Debater em público? Cedo ou tarde irei te encontrar (e isso não é ameaça de violência física) e você não vai gostar“.

Aguardo o @BolsonaroSP me procurar, após ofender minha falecida mãe.

Quer conversar em particular?

Debater em publico?

Falar pessoalmente?

Cedo ou tarde irei te encontrar (isso não é ameaça de violência física) e você não vai gostar. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 23, 2022

