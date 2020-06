Weintraub diz que não pode revelar onde está "por questões de segurança"

247 - O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub disse que não pode revelar sua localização "por questões de segurança", depois de ter viajado para os Estados Unidos no final de semana, antes mesmo de sua exoneração do MEC.

Em entrevista à CNN, ele disse que está enfrentando uma “confusão danada” e, neste momento, dedica-se nos EUA a resolver uma série de questões práticas.

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) ingressou com uma representação nesta segunda-feira (21) para que a Corte apure uma possível participação do Itamaraty na viagem.

Na avaliação do sub-procurador Lucas Furtado, pode ter havido desvio de finalidade por parte da pasta comandada por Ernesto Araújo, uma vez que a entrada do ex-ministro no país em Miami, sem caráter oficial, só ocorreu graças ao passaporte diplomático.

Nos EUA, Weintraub atuará como diretor no Banco Mundial. Ele é alvo do inquérito das fake news e de ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal que corre na Corte.

