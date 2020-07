Weintraub paga cerca de R$ 23 mil por mês para morar em apart-hotel nos Estados Unidos

247 - O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, que fugiu do Brasil usando passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos, está desembolsando 4,5 mil dólares (cerca de R$ 23 mil) a cada mês para viver em um apart-hotel três estrelas, de 71 metros quadrados, em Bethesda, na periferia de Washington, a 10 quilômetros do Banco Mundial. O valor pouco superior a R$ 20 mil daria 75% do salário que o ex-chefe do MEC recebia no governo Bolsonaro.

Weintraub se irritou com a abordagem da jornalista e ameaçou chamar a segurança. "A conversa não prosperou", escreveu a jornalista Nathalia Watkins, na revista Crusoé nesta sexta-feira (24).

O ex-titular do MEC também foi flagrado de bermuda cargo, tênis, boné e máscara de proteção contra o coronavírus carregando um balde d’água para limpar o apartamento.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.