Witzel volta a ser aliado de Bolsonaro após operação da PF

Alvo de operação da Polícia Federal, investigado por desvios, governador do Rio Wilson Witzel muda de posição em relação a Jair Bolsonaro, abandona posição de confronto com o chefe do Executivo Federal e volta a ser seu aliado

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC-RJ), já comunicou a pessoas próximas que não fará mais oposição a Jair Bolsonaro, a quem já enviou sinais de que pretende um pacto de paz.

A mudança de posição de Witzel foi motivada pela operação de busca e apreensão da Polícia Federal, autorizada pela Justiça, feita na residência oficial, onde ele vive.

Witzel passou a temer pelo pior — inclusive pela prisão dele ou da sua mulher, Helena, cujo escritório de advocacia mantinha contrato de R$ 540 mil com empresa investigada por desvios de recursos em contratos com o governo do Rio, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

O governador do Rio atacava o presidente semanalmente. Mas agora está em silêncio em relação ao inquilino do Palácio do Planalto.

Depois da operação da PF, o governador do Rio só posta mensagens nas redes sobre a Covid-19 e imagens de visitas a hospitais.

