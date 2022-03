Youtube é a principal fonte de informação eleitoral dentre as redes sociais, aponta pesquisa

Segundo o Instituto FSB, 42% dos brasileiros utilizam o YouTube como a principal fonte de informações sobre as eleições presidenciais de outubro edit

247 - Pesquisa telefônica realizada pelo instituto FSB, patrocinada pelo banco BTG Pactual, aponta que 42% dos brasileiros utilizam o YouTube como a principal fonte de informações sobre as eleições presidenciais nas redes sociais. Em seguida estão o Facebook e Whatsapp, com 39% e 37% respectivamente; Instagram (32%), Tik Tok (14%), Twitter (13%) e Telegram (7%).

Ainda conforme o levantamento, 31% dos usuários do Youtube não utilizam a rede social para buscar informações sobre as eleições e outros 27% não fazem uso da plataforma social com este objetivo. Já entre os que possuem Facebook, 34% não utilizam a rede para obter informações eleitorais e 27% não acessam a plataforma.

O índice dos que possuem uma conta no Whatsapp mas não a utilizam para se informar sobre as eleições chega a 53% e os que não possuem o aplicativo somam 10%. No Instagram estes índices são de 34% e 33%, respectivamente.

Os usuários do Tik Tok que não utilizam a rede para se informar sobre o pleito são 24% e os que não possuem uma conta na plataforma são 62%. No Twitter, os índices são de 15% e 72%, respectivamente. Entre os que possuem acesso ao Telegram, 22% não usam o aplicativo para buscar informações sobre o pleito presidencial de outubro e 71% não estão inscritos na plataforma.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas por telefone entre os dias 18 e 20 de março. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-09630/2022.

Acesse a íntegra da pesquisa.





