Zambelli quer que Anvisa e Saúde suspendam vacinação infantil

Metrópoles - A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) enviou ofício ao Ministério da Saúde e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em que solicita que a imunização de crianças contra a Covid-19 seja interrompida. A parlamentar alega que “dezenas de crianças estão sofrendo reações adversas” devido à aplicação incorreta do imunizante da Pfizer destinado a adultos em crianças.

A deputada federal usa como base para o pedido a vacinação de quase 50 crianças no município de Lucena, na Paraíba, com doses de adultos da Pfizer, em dezembro de 2021. A Secretaria de Saúde do estado investiga, ainda, se as doses estariam vencidas. Até agora, contudo, não há qualquer registro de reação adversa no grupo de meninos e meninas que receberam a dose errada.

ATENÇÃO: Oficiamos o @minsaude e a @anvisa_oficial cobrando providências após o caso de crianças com reações adversas por receberem doses de adultos na Paraíba.



Considerando que adolescentes recebem doses adultas, pedimos a suspensão da aplicação até a reavaliação da segurança. — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) January 18, 2022

