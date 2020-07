Zanin: ao falar em ringue, Moro confirma sua suspeição

Advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin afirma que "ao falar sobre o 'ringue', o ex-juiz Sergio Moro admitiu expressamente a procedência de um dos - diversos - fundamentos que constam no habeas corpus da suspeição" edit

247 - O advogado de defesa do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin comentou as declarações do ex-juiz Sérgio Moro, que disse em entrevista que o depoimento de Lula na Lava Jato foi tomado num "ringue" de boxe – o que reforça a suspeita de imparcialidade.

"Ao falar sobre o 'ringue' o ex-juiz Sergio Moro admitiu expressamente a procedência de um dos - diversos - fundamentos que constam no habeas corpus da suspeição. Nem mesmo a gestão da percepção (PSYOPS) feita pela Lava Jato para aplicar o lawfare conseguiu afastar essa realidade", anfatizou Zanin.

A declaração de Moro foi feita durante entrevista à Globonews, da Globo, que parece apoiar sua eventual candidatura à presidência da República em 2022.

