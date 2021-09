Zé Trovão desafia PF a prendê-lo na Esplanada durante o ato golpista do 7 de setembro (vídeo)

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como “Zé Trovão”, afirmou, na noite dessa sexta-feira (3/9), que vai se entregar à Polícia Federal (PF) durante os atos de 7 de setembro, data em que é celebrada a Independência do Brasil.

Zé Trovão é um dos alvos do inquérito que apura a organização de atos antidemocráticos marcados para 7 de setembro. A prisão foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), e a determinação partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o bolsonarista afirmou que a prisão dele será “no meio do povo”. Na decisão de Moraes, o ministro derrubou as redes sociais de Zé Trovão e proibiu a participação do caminhoneiro em vídeos e lives.

PUBLICIDADE

“Vou me entregar para vocês dia 7 de setembro, no meio do povo. Vai me buscar lá. Só isso que eu tenho para dizer. […] Eu não quero que ninguém feche barreiras. O povo abre e deixa a polícia me prender no meio do povo. Dia 7 de setembro vocês podem me prender”, disse.

"Vou me entregar no dia 7 de Setembro no meio do povo"#Dia7VaiSerGIGANTESCO pic.twitter.com/f5KwefacoT PUBLICIDADE September 4, 2021

Leia a íntegra no Metrópoles.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE