Casagrande detona Neymar: nunca foi decisivo e não é herói nem mágico da bola

247 – O ex-jogador Walter Casagrande Júnior publicou um artigo arrasador sobre o atleta Neymar, em sua coluna na Folha de S. Paulo. "Todos sabem que não concordo com nada do que o Neymar fala e faz fora do campo, e também não morro de amores pelo seu futebol, porque não o acho decisivo há anos", escreveu Casagrande. "Como pessoa, nunca se preocupou com o seu país. Quando mais se precisou de vozes importantes, ele e a maioria dos jogadores se calaram. Quando morriam milhares de pessoas no Brasil pela Covid e o desgoverno Bolsonaro ignorava vacina e debochava dos doentes, imitando gente com falta de ar, o 'ídolo' Neymar nada falou", acrescentou.

"Dentro do campo, nunca foi decisivo para a seleção brasileira. Fez o gol da primeira medalha olímpica, mas futebol olímpico é outra modalidade. Jogou quatro edições de Copa América: 2011, 2015, 2016 e 2021, e não ganhou nenhuma. Portanto, não foi decisivo. Em 2019, quando o Brasil foi campeão, não fez parte do grupo. Essa é a sua terceira Copa. Em 2014, no Brasil, estava bem, mas sofreu uma entrada maldosa do colombiano Zúñiga, que o tirou do Mundial. Em 2018, foi patético e virou meme com o cai-cai. Mesmo assim, no Brasil fazem o possível e o impossível para transformá-lo em herói ou mágico da bola, quando ele não é uma coisa nem outra", escreveu ainda Casão. "O fato é que a equipe melhorou muito sem ele no jogo. Ficou mais, rápida, dinâmica e objetiva", pontuou o comentarista.

Entretanto, a despeito das críticas, Casagrande disse esperar que ele consiga se recuperar a tempo de participar da Copa, por não desejar para nenhum jogador uma contusão, principalmente numa Copa do Mundo.

