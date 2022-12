Croácia vence Japão nos pênaltis e se classifica para quartas de final da Copa

Croácia deve ser a adversária do Brasil, caso a seleção brasileira passe pela Coréia do Sul edit

247 - Nos pênaltis, a Croácia superou o Japão por 3 a 1 e avançou às quartas de final da Copa do Mundo nesta segunda-feira (5). Agora, a equipe do ex-melhor do mundo Luka Modric aguarda o vencedor de Brasil x Coréia do Sul para conhecer seu próximo adversário.

A partida terminou o tempo regulamentar empatada em 1 a 1, com gols de Daizen Maeda pelo lado japonês e Ivan Perisic pelo lado croata. Na prorrogação, quem chegou mais perto de desempatar foi o japonês Kaoru Mitoma com um potente chute.

Apesar de ter feito uma Copa surpreendente com a bola rolando, derrotando as gigantes Alemanha e Espanha, o Japão decepcionou na disputa de penalidades. De quatro pênaltis cobrados pelos samurais azuis, três (Takumi Minamino, Kaoru Mitoma e Maya Yoshida) foram defendidos pelo goleiro croata Livakovic. Apenas Asano converteu a cobrança.

