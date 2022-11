Com golaço de Richarlison, Brasil vence Sérvia por 2 a 0 na estreia da Copa 2022

Apoie o 247

ICL

247 - A Seleção Brasileira estreou com vitória de 2 a 0 contra a Sérvia na Copa 2022. A partida aconteceu na tarde desta quinta-feira (24).

O camisa 9, Richarlison, foi o autor dos dois gols. No segundo, fez um belo voleio, ampliando o placar.

O primeiro gol saiu aos 17 minutos do segundo tempo. O goleador aproveitou rebote de um chute de Vinícius Júnior, defendido pelo goleiro Vanja Milinkovic-Savic.

Primeiro tempo morno

O lance de maior perigo veio dos pés do ponta Raphinha, que recebeu livre na entrada da área e bateu fraco, nas mãos do goleiro sérvio.

Vinícius Júnior, aos 41 minutos, também teve boa chance, recebendo em velocidade na área adversária mas sendo barrado por um defensor, que rebateu a bola no atacante adversário e conseguiu o tiro de meta.

Apesar da pouca inspiração do meio de campo brasileiro, a Sérvia também não conseguiu chegar com perigo à área do goleiro Alisson.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.