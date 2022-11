Neymar deixa o campo com dores no tornozelo em estreia do Brasil na Copa

Apoie o 247

Reuters - O atacante Neymar deixou o campo com dores no tornozelo no segundo tempo da partida do Brasil contra a Sérvia na estreia da equipe na Copa do Mundo do Catar, nesta quinta-feira, e precisou receber atendimento médico no banco de reservas.

O jogador, que sofreu diversas faltas durante a partida, foi substituído pelo técnico Tite aos 34 minutos da etapa final, quando o Brasil vencia o jogo por 2 x 0, com dois gols de Richarlison. Antony entrou no lugar do camisa 10.

Imagens da TV Globo mostraram os médicos da seleção aplicando gelo no tornozelo direito de Neymar, que estava com o rosto coberto pela camisa.

O Brasil voltará a campo na segunda-feira para enfrentar a Suíça em seu segundo jogo pelo Grupo G do Mundial.

