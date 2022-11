Portugal vence Gana por 3 a 2 no Mundial do Catar

O primeiro tempo do confronto foi fraco, com exceção de algumas chances de Cristiano Ronaldo, mas a partida ganhou a vida após o intervalo, quando Portugal abriu o placar edit

DOHA (Reuters) - O capitão da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo, deixou de lado sua amarga separação com o Manchester United para reivindicar mais um recorde ao se tornar o primeiro jogador a marcar um gol em cinco edições de Copas do Mundo ao converter um pênalti e ajudou a conduzir seu time a uma vitória nervosa por 3 x 2 sobre Gana na estreia das duas equipes no Mundial do Catar nesta quinta-feira.

O primeiro tempo do confronto pelo Grupo H foi fraco, com exceção de algumas chances de Cristiano Ronaldo, mas a partida ganhou a vida após o intervalo, quando Portugal abriu o placar.

Ronaldo, que está sem clube depois que sua segunda passagem por Old Trafford terminou abruptamente na terça-feira, abriu o placar após um pênalti duvidoso aos 20 minutos do segundo tempo, quando o árbitro viu falta de Mohammed Salisu no astro português dentro da área.

Gana não fez nada no primeiro tempo, a não ser defensor, mas deu a seus barulhentos torcedores no Estádio 974 algo para aplaudir quando André Ayew empatou aos 28 minutos da segunda etapa.

João Félix restaurou a vantagem de Portugal cinco minutos depois, e Bruno Fernandes deu um passe para Rafael Leão fazer o terceiro.

A resposta veio na cabeça de Osman Bukari aos 44 minutos da etapa final, o que estabeleceu um final de partida nervosa para Portugal, mas eles sobreviveram aos nove minutos de acréscimos para vencer o jogo de estreia de uma Copa do Mundo pela primeira vez em suas últimas quatro oportunidades.

