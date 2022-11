Torcedores expressam apoio a manifestantes iranianos presos em estádio durante a Copa

Um porta-voz do comitê supremo organizador encaminhou à Reuters a lista de itens proibidos da Fifa e do Catar, mas sem dizer qual item proibido o torcedor carregava edit

Reuters - Um homem vestindo uma camisa declarando apoio a manifestantes antigovernamentais no Irã foi escoltado por agentes de segurança até o estádio onde a seleção nacional jogaria uma partida da Copa do Mundo contra o País de Gales na sexta-feira, disse uma testemunha da Reuters.

A Reuters não pôde confirmar imediatamente por que o homem, vestindo uma camisa com os dizeres "Mulheres, Vida, Liberdade", estava sendo acompanhado por três seguranças vestidos de azul.

Um porta-voz do comitê supremo organizador encaminhou à Reuters a lista de itens proibidos da Fifa e do Catar, mas sem dizer qual item proibido o torcedor carregava. As regras proíbem itens com "mensagens políticas, ofensivas ou discriminatórias".

Outra torcedora iraniana antigovernamental disse à Reuters que havia passado furtivamente uma camiseta pela segurança do estádio, mas que suas amigas foram barradas por causa de suas camisetas que diziam "LIBERDADE DE VIDA DAS MULHERES".

Dentro do estádio, uma mulher com lágrimas vermelhas escuras pintadas nos olhos segurava no alto uma camisa de futebol com "Mahsa Amini - 22" impresso nas costas - uma referência à curda iraniana de 22 anos cuja morte sob custódia policial há dois meses atrás iniciou os protestos em todo o país no Irã, mostrou uma foto da Reuters.

Um homem ao lado dela segurava uma camiseta estampada com os dizeres "MULHERES, VIDA, LIBERDADE", um dos principais gritos dos protestos.

