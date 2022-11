Youtuber bolsominion ataca Lula no Catar e passa vergonha ao ser repreendido por torcedores

Torcedores ficaram irritados com postura do militante bolsonarista edit

247 - Thiago Asmar, youtuber conhecido nas redes sociais como Pilhado, arrumou uma confusão com torcedores em Doha, no Catar, pouco antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022. Apoiador de Jair Bolsonaro (PL), ele decidiu xingar o presidente eleito Lula e foi repreendido. “Momento de torcer e não falar de política”. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com reportagem do Uol, que presenciou o bate-boca, um pequeno grupo se uniu a Thiago Asmar e começou a gritar “mito” na festa da torcida Movimento Verde e Amarelo, maior organizada em apoio à Seleção, pouco antes do jogo contra a Sérvia.

Um homem decidiu intervir e foi reclamar com o youtuber. “Aqui não é lugar disso não”, que rebateu: “Vou falar o que quiser”. O clima entre Asmar e o homem esquentou e só não partiu para as vias de fato porque outros brasileiros foram separar o imbróglio e ressaltaram ao influenciador que o momento é de “torcer pelo Brasil e não falar de política”.

