1,8 mil indígenas são infectados por Covid-19 em 78 povos no Brasil, diz organização

O Brasil contabiliza 1.809 indígenas infectados pelo coronavírus em 78 povos. De acordo com a Articulação de Povos Indígenas do Brasil (Apib), são 178 mortes até este domingo (31). Segundo Sonia Guajajara, líder indígena e coordenadora da Apib, o governo Jair Bolsonaro não percebendo "a gravidade que é esta pandemia" edit

247 - O Brasil contabiliza 1.809 indígenas infectados pelo coronavírus em 78 povos. De acordo com a Articulação de Povos Indígenas do Brasil (Apib), são 178 mortes até este domingo (31). De acordo com o Censo IBGE 2010, dado oficial mais recente no País, há 305 povos indígenas no Brasil, que somam 896.917 pessoas. Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais, o que representa aproximadamente a 0,47% da população.

Os números da Apib sobre os impactos da Covid-19 são maiores do que os apresentados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). Segundo os dados do Ministério da Saúde, o País registra 51 mortes entre indígenas. As estatísticas foram atualizadas pela última vez no sábado (30), às 17h. São 1.312 casos confirmados pelo governo federal entre os nativos.

De acordo com Sonia Guajajara, líder indígena e coordenadora da Apib, o governo Jair Bolsonaro não percebendo "a gravidade que é esta pandemia". Sobre os povos, ela destacou haver "um racismo institucional impregnado, que é estrutural, e que se reproduz ao longo dos tempos". Sonia fez referência ao fato de o governo contabilizar os casos e mortes apenas de indígenas que estão nas aldeias e territórios.

"A Sesai faz uma seleção de quem eles acham que é indígena e quem não é. Então, eles não registram indígenas que estão em contexto urbano. A própria estrutura da Sesai, sem atendimento próximo a algumas aldeias, faz os indígenas irem para os municípios. Lá, eles entram na contagem normal do município, sem serem considerados indígenas com Covid", disse Guajajara, em entrevista ao portal G1. "Para nós o que acontece mesmo é uma negação. É uma negação de querer mostrar a situação real".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.